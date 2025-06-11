Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası: Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası: Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı
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İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sürücülerin birbirine tekme tokat saldırması ve polis müdahalesi ile sonuçlandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Turna Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen sürücüler bir birlerine tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga tarafların yakınları da dahil olunca büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, ifadesi alınmak üzere 1 kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların bir birine saldırması ve ihbar üzerine gelen polisin müdahale anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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