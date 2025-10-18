Esenyurt'ta Yol Tartışması Kanlı Bitti: Kadın Otomobilin Kaputunda Götürüldü

İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kadın önünü kesince, aracı üzerine sürerek kadını otomobilin kaputunda götürdü. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kadın ile otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Motosikletli kadın, tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Öfkelenen otomobil sürücüsü ise, aracını önünü kesen kadın sürücünün üzerine sürdü ve kaputa çıkan kadını metrelerce götürdü. Yaşanan o anlar motosikletli kadının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünü kesen motosikletli kadını aracının kaputunda götürdüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL