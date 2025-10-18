Haberler

Esenyurt'ta Yol Tartışması Kanlı Bitti: Kadın Otomobilin Kaputunda Götürüldü

Esenyurt'ta Yol Tartışması Kanlı Bitti: Kadın Otomobilin Kaputunda Götürüldü
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kadın ile otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Motosikletli kadın, tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti. Öfkelenen otomobil sürücüsü ise, aracını önünü kesen kadın sürücünün üzerine sürdü ve kaputa çıkan kadını metrelerce götürdü. Yaşanan o anlar motosikletli kadının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünü kesen motosikletli kadını aracının kaputunda götürdüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL

