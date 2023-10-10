Esenyurt'ta Yaşlı Adam Sokak Ortasında Darp Edildi

Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde yaşlı bir adam, kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında defalarca darp edildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt'ta yaşlı adam, kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında defalarca darp edildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı adam ile bir grup şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sebebi henüz bilinmezken, şahıslar adamı sokak ortasında yerden yere vurup darp etmeye başladı. Yaşlı adamı bir köşeye götürerek bekleten şahıslardan biri, daha sonra tekrar yüzüne ve kafasına vurmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL