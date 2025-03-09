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Esenyurt'ta Yasak Yerden U Dönüşü Yapan Sürücü Kaza Yaptı

Esenyurt'ta Yasak Yerden U Dönüşü Yapan Sürücü Kaza Yaptı
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Esenyurt'ta yasak yerden U dönüşü yapmaya çalışan sürücü, arkadan gelen bir otomobille çarpıştı. Olayın anları kameraya yansıdı, yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta yasak yerden U dönüşü yapan sürücü kazaya neden oldu. Yaşanan kaza anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün 17: 30 sıralarında Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yasak yerden kontrolsüzce U dönüşü yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu. Sürücünün hatalı dönüş yapmaya çalıştığı esnada arkadan gelen başka bir otomobil kendisine çarptı. Yaşanan kaza anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, dikkatsiz sürücünün yasak noktadan U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada başka bir sürücüyle çarpıştığı anlar yer olayda, yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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