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Esenyurt'ta Yangın Paniği: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Esenyurt'ta Yangın Paniği: İki Kişi Dumandan Etkilendi
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Esenyurt'ta bir tekstil iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Esenyurt'ta yangın paniği: Dumandan etkilenenlere dakikalarca kalp masajı yapıldı

Esenyurt'ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta, tekstil üzerine faaliyet yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İş yeri kısa sürede alevler içinde kalırken dumandan etkilenerek ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında tekstil üzerine faaliyet yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler giderek büyürken dumanlar üst katlara ulaşarak tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst kata sirayet etmesi üzerine dumandan etkilenen iki kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan birine dakikalarca kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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