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Esenyurt'ta Yangın: Çok Sayıda Kurbanlık Hayvan Telef Oldu

Esenyurt'ta Yangın: Çok Sayıda Kurbanlık Hayvan Telef Oldu
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Esenyurt'ta 3 bin metrekarelik inşaat alanındaki ahırda çıkan yangında, yaklaşık 25-30 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenyurt'ta içerisinde kurbanlık büyükbaş hayvanların tutulduğu 3 bin metrekarelik inşaat alanındaki ahırda yangın çıktı. Ahır olarak kullanılan tek katlı yapılarda bulunan çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyubbi Mahallesi 1597 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahır olarak kullanılan tek katlı yapıların olduğu 3 bin metrekarelik inşaat alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, hayvanların kaldığı ahır ve samanlara sıçradı. İtfaiye ekipleri dört bir yandan yangına müdahale etti.

Çok sayıda hayvan telef oldu

Yangını duyan hayvan sahipleri ve bakıcıları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. İçerisinde yaklaşık 25-30 büyükbaş hayvanın olduğu ahır alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Büyükbaş hayvanların sahibi Nihat Ergenç, "Şu ana kadar 25-30 hayvan, tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca'dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti." dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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