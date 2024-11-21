Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Yağışlar Kazaya Neden Oldu

Esenyurt'ta Yağışlar Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolunda yağış nedeniyle kayan tır, zincirleme kazaya yol açtı. 3 aracın karıştığı kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, trafik uzun süre kapalı kaldı.

Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolunda yağış nedeniyle kayan tır, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik uzun süre kapalı kaldı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 ZE 8458 plakalı tır sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Tır bir anda kayarak makasladı ve yol içinde döndü. Arkadan gelen 2 binek aracın tıra çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların da yardımı ile kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Bölgede uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan ticari taksi sürücüsü Osman Şapaloğlu yaşanan kazayı anlatarak, "Seyir halinde gidiyorduk arabayı kaydırdı. Biz de arkasındaydık. Yağış da vardı duramadık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında yakalama kararı

Netanyahu için yakalama kararı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.