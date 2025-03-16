Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 50 kişi öldü
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler

Esenyurt'ta Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

Esenyurt'ta Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki yabancı uyruklu grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgaya motosikletli bir şahsın da dahil olması dikkat çekti. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olay sırasında bir şahıs motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı. Yaşananla çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatleri Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi 533'üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya tarafların yakınları da dahil olunca kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında, taraflardan biri olduğu ileri sürülen şahıs, motosikletiyle kavga edenlerin arasında daldı ve kavgaya dahil oldu.

Motosikletiyle kavgaya daldığı anlar kamerada

Yaşanan o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu ve bir şahsın motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldığı anlar yer aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kavgada taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.