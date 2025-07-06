Esenyurt'ta Yabancı Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu kadın sürücü, park halde bulunan 3 araca çarptı ağır hasar verdi. Kaza sonrası araçlarının durumuna sinirlenen mahalleli kadına tepki gösterdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Üçevler 905 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hızını ayarlamayan sürücü, mahallede yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içindekiler olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Sürücüye tepki gösterdiler

Araçlara çarparak durabilen sürücü büyük korku yaşadı. Araçlarının hasar aldığını gören mahalleli ise kadına tepki göstererek üzerine yürüdü. Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinde bulunanlara ilk müdahaleyi yaparak kontrol amaçlı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza öncesi aracın mahalleye girişi ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL