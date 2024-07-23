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Esenyurt'ta veliler okulun kapatılmasına karşı eylem yaptı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir okulun kapatılacağı dedikodusu üzerine veliler, okul önünde eylem yaparak kapatılmamasını istedi. Veliler, öğrencilerin farklı okullara gitmesi durumunda yüksek servis ücretlerinden şikayet etti.

İstanbul Esenyurt'ta veliler; yakınından, yüksek gerilim hattı geçtiği için kapanacağı iddia edilen okul önünde eylem yaptı. Onlarca vatandaş sokağı trafiğe kapatarak okulun kapatılmamasını istedi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Örnek İlkokulunun ek binası olarak 4 yıldır hizmet veren okulun kapatılacağı dedikodusu ortalığı karıştırdı. Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan ek bina önünde toplanan onlarca veli, yola taş dökerek trafiği kapattı. Öğrencilerin farklı adreslerde eğitim hayatına devam etmesini istemeyen veliler, yüksek servis ücretlerinden yakındı. Polis ekipleri eylem yapan vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, okulun kapanmamasını istedi.

"Bin 500 öğrenci nereye gidecek"

Öğrencilerin mağdur olacağını belirten Nurcan Aslan, "Kayıt yaptırmaya giden insanlar şans eseri öğrenmiş, çoğu öğrencinin kayıtları farklı okullarda çıkmış. Yüksek gerilim hattından ötürü okulun kapatılacağı iddiası var. Zaten okulda farklı bir okulun ek binası, ismi yok. Benim kızım 4 senedir burada okula gidiyor, ben burada yaşadıkça okulun değişmemesini istiyorum. Servis ücretleri belli, kiradayım, benim verebilecek durumum yok. Bin 500 öğrenci nereye gidecek, yetkililer bu konuya bir çözüm bulsun" dedi.

Halil Aksoy, "Çocuklarımız başka okullara verilecek. Zaten sınıfların durumu ortada, kalabalık. Başka okullara servis ile göndereceğiz, servis ücretlerini biliyorsunuz zaten. O paraları vermemiz mümkün değil zaten" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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