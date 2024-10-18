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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticaretine Suçüstü Operasyonu

Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticaretine Suçüstü Operasyonu
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Esenyurt'ta polis ekipleri, uyuşturucu madde alışverişi yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. H.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti.

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üçevler Mahallesi 929. Sokak'taki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, bir süre belirlenen adresi incelemeye aldı. Adresten çıkan H.S. isimli şahsı takip eden polis ekipleri, V.D. isimli şüpheliyle uyuşturucu madde alışverişi yaptığını tespit etti. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 4 fiş halinde satışa hazır vaziyette 7,79 gram çikolatalı bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan H.S.'nin adresinde yapılan aramalarda ise, 2 adet fiş halinde satışa hazır vaziyette 9,23 gram çikolatalı bonzai, 2 uyuşturucu madde yapımında kullanılan 118,54 gram sıvı ve 1 adet telefon bulundu. Şüpheli V.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, H.S. tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri polisin suçüstü yakaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Esenyurt Politika Güvenlik İstanbul 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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