Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Suçüstü Yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan iki şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, dronla takip ettiği M.D. ve S.B.'nin ikametlerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar suçüstü polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısların yakalanma anı havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. 22.Ekim 2025 tarihinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.D. isimli şahsın ikamet adresine gelen şahıslara uyuşturucu madde temin ettiğinin tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından şahıslar dronla takibe alındı. M.D.'nin sürekli iletişim halinde olduğu S.B. ile buluştuğu görüldü ve her iki şahısta suçüstü yakalandı.

M.D. isimli şüpheli şahsın yapılan kontrolünde; 10 adet satışa hazır paketlenmiş halde 8.81 gram eroin, 3 adet cep telefonu, 200 TL ele geçirildi. M.D. ve S.B. isimli şüpheli şahısların ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise; satışa hazır paketlenmiş halde 164,61 gram eroin, 1 adet cep telefonu, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar 23.10.2025 tarihinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
