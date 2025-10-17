Haberler

Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 108 gram bonzai ve 19 bin 55 lira ile şüphelilerden ikisi serbest bırakıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi, şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 16 Ekim Perşembe günü Esenyurt ilçesi Akburgaz Mahallesi'ndeki bir binanın önünde 3 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlendi. G.A., A.G. ve B.Ö. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 108 gram bonzai, 2 adet telefon ve 19 bin 55 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve B.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, G.A.'nın da adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
