Esenyurt'ta Uyuşturucu Şüphelisine Mahallelinin Saldırısı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, iddiaya göre uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle mahallelinin saldırısına uğradı. Aracından inmeyen şahsa, taş ve yumruklarla saldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde satışa yapan şahsı, bir grup genç fark etti. Aralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından mahalle sakinleri, aracından inmeyen şahsa saldırdı. Gençler, taş ve yumruklarla araba hasar verirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL