Esenyurt'ta Uyuşturucu Satışı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta Uyuşturucu Satışı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir arsada uyuşturucu satışı yapan 4 şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenerek polise bildirildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta mesken edindikleri boş arsada güpegündüz uyuşturucu satan şahıslar cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri takibe aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi 385'inci sokaktaki boş arsayı mesken edinen uyuşturucu satıcıları, satış sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko ekipleri, şüphelilerin Enes Z. ve Ömer K. olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüphelileri bir süre takibe aldı. Şüphelilerin yanına gelen iki kişiyi fark eden polis harekete geçerek 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada şüphelilerin arsada yapıkları zulada poşet içerisinde saklanmış toplam 14 gram çikolatalı bonzai maddesi, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 695 lira ele geçirildi. Enes Z. isimli şüphelinin üzerinde ise 4 gram çikolatalı bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden Ömer K.'nın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle Esenyurt Çocuk Büro Amirliğinde, geri kalan şüphelilerin ise karakolda gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

Gece yarısı tabelaya yansıyan rakam epey keyif kaçıracak
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.