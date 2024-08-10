Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 şüpheli ile birlikte çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve silah mermisi ele geçirildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satışı ile ilgili bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri koçbaşı kullanarak eve girdi. Evde 2 şüpheli E.G. ve S.D. yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramalarda ise toplam 5 kilo 550 gram narkotik madde, 3 adet hassas tartı, 170 adet sentetik ecza hap, 259 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 131 bin 885 lira para ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanan malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL