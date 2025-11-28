Haberler

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 178 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 178 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve kaçak para da bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 178 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde iki adrese ve bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 149 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 29 kilo 350 gram kristal metamfetamin, 15 kilogram ara kimyasal maddesi, çok sayıda kurutma kağıdı, hassas terazi, 70 mermi, 443 dolar ve 4 bin lira para ele geçirildi. Toplam 178 kilo 800 gram uyuşturucu maddenin ele geçtiği operasyonlarda yakalanan 2 şüphelinin, adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
