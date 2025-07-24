Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda; 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini belirterek Operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt ilçesinde iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenledik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile polislerimizi tebrik ediyorum.

Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." - ANKARA