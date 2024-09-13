Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 897 Gram Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu taciri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu taciri olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Esenyurt Hürriyet Mahallesi'ndeki evde narkotik madde ticareti yapıldığını belirledi. Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik bu eve operasyon yapıldı. Şüpheli Ö.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.E. uyuşturucu madde ticareti sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Esenyurt istanbul 3-sayfa Güncel

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek?
title