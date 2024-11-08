Esenyurt'ta Uyuşturucu Kaçakçıları Poliste Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahıslar, kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Araçta uyuşturucu madde olduğu için kaçtığı öğrenilen 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin kontroller sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayan şahıslar, araçla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda araç trafikte durduruldu. Polis ekipleri araç içinde bulunan T.C., K.A. ve A.A. isimli 3 şahsı gözaltına aldı. Araçta yapılan incelemelerde ise 10,1 gram esrar yakalandı. Şahısların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL