Esenyurt'ta Trafik Tartışması Büyüyünce Zanlı Tutuklandı
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştırarak darp eden zanlı, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştırarak darp eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenyurt Gazi Caddesi'nde dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştıran şahıs, darp etmişti. Görüntüler üzerine hareket geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. A.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa