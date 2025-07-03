Esenyurt'ta Trafik Tartışması Büyüyünce Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştırarak darp eden zanlı, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştırarak darp eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Gazi Caddesi'nde dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda trafikte tartıştığı sürücüyü iki aracın arasına sıkıştıran şahıs, darp etmişti. Görüntüler üzerine hareket geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan sürücünün kimliğini tespit etti. A.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.