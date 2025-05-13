Esenyurt'ta Trafik Magandası Sürücüyü Ölümle Tehdit Etti

İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, E-5 Karayolu'ndan yan yola geçmek isteyen onlarca vatandaşın önüne geçti. Kendisine korna çalarak tepki gösteren sürücüye ise önce küfür eden trafik magandası, ardından ölümle tehdit etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir şahıs, anayoldan yan yola geçmek için bekleyen onlarca aracın önüne geçti. Bu sırada kendisine korna çalarak tepki gösteren tır şoförüne ise küfür eden trafik magandası aracından indi. Şoförün yanına kadar gelerek "Meslektaş olmasak seni öldürürdüm" diye tehdit eden trafik magandası, tartışmanın ardından aracına binerek uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL