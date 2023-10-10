Esenyurt'ta trafik magandası darp ettiği sürücüyü kaza yaptırdı

Esenyurt'ta bir trafik magandası, kendisine arkadan çarpan sürücüyü aracının içinde darp etti. Darp edilen sürücü kaçmak için aracını hareket ettirince refüje çıkarak bir kaza daha yaptı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta trafik magandası kendisine arkadan çarpan sürücüyü aracının içinde darp etti. Darp edilen adam kaçmak için aracını hareket ettirince yol kenarındaki refüje çıkarak bir kaza daha yaptı. Kaza sonrası sürücü sinir krizi geçirirken, yaşanan o kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 GE 0264 plakalı araç, 34 FG 2336 plakalı araca arkadan çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası sinirlenen adam, kendisine arkadan çarpan sürücüyü aracının içinde defalarca darp etti. Bir süre sonra diğer sürücü de araçtan inerken taraflar arasında kavga devam etti. Bu sırada caddede yoğun trafik oluşurken, darp edilen sürücü eline sopa aldı. Çevredeki vatandaşlardan biri ise olaya müdahale edip, sopayı adamın elinden alarak yere attı. Darp edilen sürücü tekrar aracına bineceği sırada kavga ettiği şahıs ise yerdeki sopayı alarak adamın üstüne yürüdü. Sürücü, aracına binmeye çalışırken diğer şahıs ise izin vermedi. Trafikteki diğer sürücüler şahsı ikna etmeye çalıştıkları sırada arabayı hareket ettiren adam refüje çıkarak bir kaza daha yaptı. Kaza sonrası adam sinir krizi geçirerek aracından inerken ikili arasında gerilim yeniden yükseldi. Etraftaki vatandaşların güçlükle müdahale ettiği olayda saldırgan şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Darp edildikten sonra kaza yapan adam ise aracının yanında ağlamaya başladı. Yaşanan o kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL