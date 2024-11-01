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Esenyurt'ta Trafik Kazası: Sürücü Dorsenin Altında Sıkıştı

Esenyurt'ta Trafik Kazası: Sürücü Dorsenin Altında Sıkıştı
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Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir otomobil, dönüş yapan tırın dorsesine çarparak altında kaldı. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 1 saat sonra kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarından dönüş yapan tırın dorsesinin altına girdi. Dorsenin altında kalan otomobildeki sürücü araçta sıkıştı. Yaklaşık 1 saat yaşam savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarından dönüş yapan M.K. idaresindeki 41 U 2665 plakalı tırın dorsesine, seyir halindeki 34 CFR 896 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Tırın dorsesinin altında kalan otomobilde sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çeverde güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı.

Sürücü yaşam savaşı verdi

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için tırın altında kalan aracı parçalara ayırdı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Dorsenin altında kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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