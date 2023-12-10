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Esenyurt'ta trafik kazası sonrası çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası taksi şoförü ile araç sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taksici arkadaşlarını çağırdı ve olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri müdahale etti.

İstanbul Esenyurt'ta maddi hasarlı trafik kaza sonrası taksi şoförü ile araç sürücüsü birbirine girdi. Kavga sırasında taksici arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı. Polis ekiplerinin müdahale etttiği olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Mehterçeşme Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksi ile otomobil arasında maddi hasarlı kaza yaşandı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken taksi şoförü, arkadaşlarını arayarak olay yerine çağırdı. Caddeye gelen şahıslar ile adam arasında arbede yaşanırken duruma çevredeki vatandaşlar bağırarak tepki gösterdi. Kavganın büyümesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen birbirlerine bağırarak hakaret etmeye devam ederken yaşanan o kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

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