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Esenyurt'ta Tır Garajında Yangın Çıktı

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Esenyurt'ta bir tır garajında çıkan yangında park halindeki tırlar alev alev yandı. Vatandaşlar, tırın dorsesindeki ürünleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın sonucunda yaralanan olmazken, mal sahipleri milyonlarca lira değerindeki mallarını kurtarmak için mücadele etti.

Esenyurt'ta tır garajında park halindeki tırlar alev alev yandı. Tırın dorsesindeki ürünleri kurtarmak isteyen vatandaşlar dumanların arasında yoğun çaba sarf etti.

Yangın 19.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garajda park halinde olan tekstil ürünleri yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaşanan patlamanın da etkisiyle alevler yan taraftaki tıra da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tırlara müdahale eden itfaiye, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, mal sahipleri piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira değerindeki malları kurtarmak için seferber oldu. Dumanlar içerisinde tırın dorsesindeki malları indirmeye çalışan mal sahipleri, kameraya yansıdı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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