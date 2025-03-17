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Esenyurt'ta Ters Yönde Araç Kullanan Kadın Trafiği Karıştırdı

Esenyurt'ta Ters Yönde Araç Kullanan Kadın Trafiği Karıştırdı
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın ters yönden E-5 Karayolu'na girdi ve yaşanan kaos anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, ters yönden E-5 Karayoluna girdi. Bir süre trafikte ilerleyen kadın heyecan yaparak ortalığı birbirine katarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

E-5 Karayolu Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bir kadın, ters yöne girdi. Bir süre ters yönden ilerlemeye çalışırken heyecan yapan kadın, trafiği birbirine kattı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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