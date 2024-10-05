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Esenyurt'ta Televizyonlarla Kavga: İki Grup Birbirine Saldırdı

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, elektronik eşya dükkanından aldıkları televizyonlarla birbirlerine saldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Elektronik eşya dükkanından aldıkları televizyonlarla birbirilerine saldıran tarafların kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi 1282. Sokak'ta bulunan elektronik eşya satan dükkanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirilerine yumruklarla saldırırken, yumrukların yerini elektronik eşya dükkanındaki televizyonlar aldı. Bir şahıs dükkandan aldığı televizyonu kavga ettiği adamın kafasına vururken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından taraflar güçlükler ayrılarak olay yerinden dağıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Esenyurt'ta Televizyonlarla Kavga: İki Grup Birbirine Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa

Cep Telefonu Esenyurt Politika Güvenlik 3-sayfa Şiddet Kavga

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