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Esenyurt'ta Telefonla Dolandırıcılık: 5 Kilo Altın Elde Alındı

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta telefonla aradığı vatandaşı 'kamu görevlisiyiz' diyerek kandıran dolandırıcı, 5 kilo altını elden aldıktan sonra şikayet üzerine yakalandı. Olayla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta telefonla aradığı vatandaşı 'kamu görevlisiyiz' diyerek kandıran dolandırıcı 5 kilo altını elden aldıktan sonra şikayet üzerine yakalandı.

Olay, 3 Ağustos günü Esenyurt'ta yaşandı. Ali A.N. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp evinde bulunan altınları istedi. Dolandırıcılara inanan Ali A.N. kendisine denileni yaparak evinde bulunan 5 kilogram altını şüpheli Barış E.'ye elden teslim etti. Ali A.N.'nin olaydan sonra şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde altınları elden teslim alan şüpheli Barış E. yakalandı. Olayla ilgili Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Hukuk 3. Sayfa Haberler

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