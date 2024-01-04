Esenyurt'ta Telefon Hırsızı Yakalandı

Esenyurt'ta vatandaşın korkulu rüyası haline gelen ve burnundaki yara ile tanınan telefon hırsızı, polis ekipleri tarafından iş üstünde yakalandı. Alışveriş merkezlerinde girdiği mağazalardan onlarca telefon çalan şahsın hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Alışveriş merkezlerinden defalarca telefon çalan ve burnunda bulunan yarayla tanınan Yusuf P., vatandaşın korkulu rüyası haline gelmişti. Toplamda telefon hırsızlığı suçundan 19 suç kaydı bulunan şahıs, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Esenyurt Timleri tarafından suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf P. işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefon çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - İSTANBUL