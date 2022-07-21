Esenyurt'ta tekstil çetesinden milyonluk vurgun

Esenyurt'ta kimliği belirsiz biri kadın 3 kişilik çete, bir tekstil firmasından önce kumaş, ardından para kasasını çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık bir milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir tekstil firmasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre biri kadın üç şahıs, sahte plakalı ticari araç ile firmanın kapısına yanaştı. Yüzlerinde maske, ellerinde ise eldiven takılı olan şahıslar, işyeri kapısını sökmeye çalıştı. Kapıyı zorlayarak çıkaran hırsızlardan kadın olan, kapının önünde etrafı gözetlerken diğer ikisi içerideki kumaşları arabaya yükledi. Bir süre sonra çaldıkları kumaşlarla giden şahıslar geri dönerek bu sefer de işyerinin ofisine girdi. İçinde firma sahibine ait yüklü miktar nakit para ve çekler bulunan kasayı söküp alan hırsızlar, ofisteki televizyonu da yerinden çıkararak götürdü. İş yeri sahibinin bir milyon lira kadar zarara uğradığı öğrenilirken ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri gelerek incelemelerde bulundu. Şahısların dağıttığı ofis, işyeri sahibi tarafından cep telefonu ile görüntülenirken yaşanan hırsızlık anları firmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bir milyon liraya yakın zararımız var"

Olay hakkında konuşan tekstil şirketinin sahibi Cezmi Ergenç, "Ben evdeyken sabah bana telefon geldi. Sabah 08.20 gibi elemanlarım işbaşı yaptıkları sırada kapının kırık olduğunu gördüler. O anda biz ne olduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda kumaşın çalındığını ve ofise girerek para kasasını aldıklarını gördük. Kasanın içinden hem şahsi hem de resmi çeklerimi ve yüklü bir miktar nakit paramızı aldılar. Tahmini olarak bir milyon liraya yakın zararımız var" dedi.

"İlk seferde kumaşları, ikinci seferde kasayı alıyorlar"

Hırsızların iki sefer gelip gittiğini söyleyen Ergenç, "Kapıyı zorlayarak içeriye giriyorlar. Güvenlik kamerası videolarında da zaten hepsi görülüyor. İlk sefer geliyorlar arabayı kumaşlarla doldurup götürüyorlar ve sonra ikinci kez gelip kasayı alıyorlar. Aralarında kapıyı gözleyen bir kadın da vardı. Hepsinin yüzü kapalı ve eldiven takıyorlardı. Polislere de bilgi verdik. Olay yeri inceleme de geldi ve tutanak da yazdık" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa