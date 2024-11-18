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Esenyurt'ta Tekstil Atölyesinde Yangın: 2 Yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 kişi ağır yaralandı. Yangında dumandan etkilenen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çevredeki 5 bina tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yeri kısa sürede alevler içinde kalırken, dumandan etkilenerek ağır yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı binanın bitişiğindeki 5 bina tahliye edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, dumanlar tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst kata sirayet etmesi sonucu dumandan etkilenen 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan birine dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan 5 binadaki vatandaşları da tahliye etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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