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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta yol verme tartışmasında kavga çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Esenyurt'ta trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta trafikte tartışan sürücüler ortalığı birbirine kattı. Yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüşürken, araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Taraflardan birinin, diğerini yolda sürüklediği de görünürken, yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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