Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada Esenyurt'ta bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışma kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta tekme tokat yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırırken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre bir minibüs şoförü ile araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra araçlarından inen taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan birbirlerine saldırdı. Uzun süre trafiğin akmasına da engel olan şahıslar, korna seslerine de aldırmadı. Yaşanan yol verme kavgası ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.