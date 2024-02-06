Esenyurt'ta Tekel Bayi Saldırısının Güvenlik Kamerası Görüntüsü Ortaya Çıktı
Esenyurt'ta bir tekel bayisine yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli saldırganların marketi kurşunladığı anlar kaydedildi.
Esenyurt'ta dün meydana gelen, işyeri sahibinin bacağından yaralandığı tekel bayi saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, dün akşam gece 23.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerindeki bir tekel bayide meydana gelmişti. Tekel bayinin önüne gelen motosikletli şahısların içeriye kurşun yağdırması sonucu işyeri sahibi Vasıf Ç. bacağından yaralanmıştı. Saldırganların marketi kurşunladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı iki şahsın motosiklet ile marketin önüne gelerek kurşun yağdırdığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL