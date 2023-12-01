Esenyurt'ta Tekel Bayi Sahibine Silahlı Saldırı

Esenyurt'ta bir tekel bayisine gelen 3 kişi, işletmeciyle tartıştıktan sonra bayi sahibini silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta tekel bayi sahibinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 22 Kasım akşamı Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaş-i Veli Caddesi'ndeki bir tekel bayisine 3 kişi geldi.

Bir süre işletmeciyle tartışan şüphelilerden biri silahını çekip bayinin sahibi Lokman Sadak'ı bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan Sadak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi yakaladı, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dükkanda yaşanan tartışma ve saldırı yer alıyor.