Esenyurt'ta Tartışma Sonucu Kadın Cinayeti ve İntihar

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini silahla öldürdü ve ardından intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta dehşet: Eşini öldürüp intihar etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir adam, tartıştığı eşini öldürüp intihar etti.

Esenyurt Hürriyet mahallesi'nde bir adam eşiyle tartışmaya başladı. Daha sonra adam eşini öldürerek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.