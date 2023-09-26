Esenyurt'ta Tartışma Sonucu Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir kafede çıkan tartışmada Bayram K. tarafından boğazından bıçaklanan Seçkin B. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Seçkin B'nin yakınları olay yerinde taşkınlık çıkardı. Polis cinayetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.