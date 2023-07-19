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Esenyurt'ta Tartışma Sonucu Baba Oğlu Bıçaklayarak Öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta bir kişi, tartışma sırasında oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı baba gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir kişi, tartışma sırasında oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında M.E. ile oğlu U.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, M.E. tartışma sırasında oğlunu bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde U.E'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Katil zanlısı baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

U.E'nin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - 3. Sayfa

Osmangazi Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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