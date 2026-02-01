Haberler

Esenyurt'ta park halindeki taksiye girmeye çalışan hırsızı vatandaşlar kovaladı

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir takside hırsızlık girişiminde bulunan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kovaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, park halindeki bir takside hırsızlık girişiminde bulundu. Durumun çevredekiler tarafından fark edildiğin gören şahıs, olay yerinden kaçtı. Mahalledeki vatandaşların şahsı yakalamak için peşine düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, şahsın taksinin kapısını açma çalıştığı ve çevredekiler tarafından fark edilerek kovalandığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
