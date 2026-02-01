Esenyurt'ta park halindeki taksiye girmeye çalışan hırsızı vatandaşlar kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs park halindeki takside hırsızlık girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların şahsı kovaladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, park halindeki bir takside hırsızlık girişiminde bulundu. Durumun çevredekiler tarafından fark edildiğin gören şahıs, olay yerinden kaçtı. Mahalledeki vatandaşların şahsı yakalamak için peşine düştüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, şahsın taksinin kapısını açma çalıştığı ve çevredekiler tarafından fark edilerek kovalandığı anlar yer aldı. - İSTANBUL