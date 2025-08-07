Esenyurt'ta Taksici Genç Kızı Bayıltarak Kaçtı, Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir genç kızı yol vermeyen taksici, tartışmanın ardından kızı yumruklayarak bayıltıp kaçtı. Olayın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek istediği sırada kendisine yol vermeyen ve yolunu kestiği gerekçesiyle genç kızı yumrukla bayıltarak kaçan taksici yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen M.R. isimli bir kıza, 34 TAN 59 plakalı taksi sürücüsü Arda P. yol vermemişti. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çekmişti. Sürücü ile genç arasında yaşanan tartışmada taksi sürücüsü, genç kızı attığı yumrukla bayıltıp olay yerinden kaçmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Plakası ve kimliği tespit edilen sürücü Arda P., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
