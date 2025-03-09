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Esenyurt'ta Takla Atan Araçtan Şans Eseri Yara Almadan Kurtuldu

Esenyurt'ta Takla Atan Araçtan Şans Eseri Yara Almadan Kurtuldu
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Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan kurtulan sürücü, yara almadan kurtulmayı başardı.

Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücü, refüje çarparak takla attı. Sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 FKE 215 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil refüje çarparak ters döndü. Araç sürücüsü içeride sıkışırken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Otomobilin içerisinden kurtulan sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Ters dönen aracın kaldırılmasıyla trafikte normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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