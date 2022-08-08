Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği öne sürülen emlakçı, vatandaşların hedefi oldu. İş yerini basan vatandaşlar şüphelisi döverek linç etmek istedi. Polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına alırken havaya ateş açtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli vatandaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli vatandaşlar tarafından sokak ortasında dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bir iş yerine saklanarak takviye ekip talep edildi. Öfkeli kalabalık her dakika artarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıp çıkaracağı sırada linç etmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşattı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtan polisler, şüpheliyi karakola götürdü. İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL