Esenyurt'ta Sürücülerin Yol Verme Kavgası Kısa Sürede Büyüdü

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İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta sürücülerin yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasına tarafların yakınları da dahil olunca kısa sürede kavgaya döndü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Turna Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokatla saldırdı. Sürücüleri çevrede bulunan vatandaşlar ayırmaya çalıştı ancak kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tarafların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve ihbar üzerine gelen polisin müdahale anları yer aldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.

Konuyla ilgili olarak bir kişinin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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