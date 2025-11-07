Esenyurt'ta Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü, sokakta park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Hızla ilerlediği esnada sokağa giren bir araca çarparak kaçan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen bir sürücü, aracıyla sokak arasında hızla ilerlerken park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etti. Bir süre sonra sokağa giren bir araca da çarparak kazaya neden olan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL