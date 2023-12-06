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Esenyurt'ta Sürücü Kontrolden Çıkarak Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Esenyurt'ta bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan araçlara çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'da ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde bulunan araba, motor ve aydınlatma direğine vurarak durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11: 30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen dalgın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde duran araba, motor ve aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aracı hasar gören kamyonetin sahibi Mansur Zorlu, "Ben burada esnafım, biz sese çıktık. Geldiğimizde bir araç park halinde bulunan araçlara çarpmış. Arkadaş herhalde dalgındı. Kazada herhangi bir yaralanma da olmadı, araçlarda sadece maddi hasar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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