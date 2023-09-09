Esenyurt'ta Suriyeli bir kişi komşusunu bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Valiliği, "I·stanbul'un Esenyurt ilc¸esi Bagˆlarc¸es¸me Mahallesi'nde dün gece (8 Eylül) meydana gelen olayda N.T. isimli vatandas¸ımız hayatını kaybetmis¸tir. I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zu¨n yaptıgˆı c¸alıs¸ma sonucu yabancı uyruklu firari s¸u¨pheli A.H. yakalanmıs¸tır" açıklamasını yaptı.

İddiaya göre, Esenyurt Bagˆlarc¸es¸me Mahallesi'nde çocukların kavgasına büyükler karışınca Suriyeli bir kişi komşusu N.T.'yi bıçakla öldürdü. Olay sonrası mahalleli ayaklandı sokağa çıkıp protesto yürüyüşü yaptı. Öfkeli kalabalık Suriyelilerin iş yerlerine saldırıp "Ülkede mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan attılar.

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, Esenyurt ilçesinin Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda N.T. adlı yurttaşın hayatını kaybettiğini, olayla ilgili yabancı uyruklu A.H. adlı şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Valiliğin bu gece yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"I·stanbul'un Esenyurt ilc¸esi Bagˆlarc¸es¸me Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandas¸ımız hayatını kaybetmis¸tir. İl Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨zu¨n yaptıgˆı c¸alıs¸ma sonucu yabancı uyruklu firari s¸u¨pheli (A.H.) yakalanmıs¸tır. Hayatını kaybeden vatandas¸ımıza Allah'tan rahmet, ailesine bas¸sagˆlıgˆı diliyoruz."