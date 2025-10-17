Esenyurt'ta Sokakta Ateş Yakan Şahıs Kaçtı, Araç Yanlışlıkla Alev Aldı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokakta ateş yakarak kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki bir araca sıçrarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen bir adam, aniden durarak kaldırımda duran bir nesneyi yaktı. Olayın ardından adam kayıplara karışırken, alevler kısa sürede büyüdü. Bu sırada bir kurye, motosikletinin arkasındaki suyu alarak alevleri söndürmeye çalıştı. Park halindeki bir kamyonete de sıçrayan alevler, aracın ön kısmında hasara yol açtı. Çevredekilerin uyarısıyla sahibi aracını olay yerinden çekerek küle dönmekten kurtarırken, polis kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL