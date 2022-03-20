Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta sokaklar buz pistine döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta gece boyunca aralıklarla yağan kar ara sokakları buz pistine çevirdi, araçları ile işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokaklardan çıkamayan araçlar geri gelip defalarca çıkmayı denedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji, Esenyurt, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

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