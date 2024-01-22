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Esenyurt'ta sokak sokak gezerek, 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı

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Esenyurt'ta komşusunun evini taşladıktan sonra sokak sokak gezerek 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı. Şahsın daha önce de çeşitli suç kayıtları bulunuyor.

Esenyurt'ta sokak sokak gezerek, 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı

Komşularının evini taşladı, önüne geleni bıçakladı

İSTANBUL - Esenyurt'ta komşusunun evini taşladıktan sonra sokak sokak gezerek 10 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde daha önce yaşadığı binadaki komşularının evine giderek camlarını taşlayan Abdullah Ö. isimli şahıs, gün boyunca çeşitli mahallelerde sokak sokak gezerek toplam 10 kişiyi bıçaklamıştı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçmişti. Akşam saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla Abdullah Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralamadan 14 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Melih Egemen, "O şahıs daha önce burada oturuyordu. Daha önce de binada çok problem oldu. Burada çok sorun çıkardı. Bundan 2-3 ay önce yine bu eve saldırdı. İnsanlar şikayetçi oldu. Bu sabah da yine gelmiş. Elinde bıçakla camları taşlamaya başlamış. Buradan da Esenyurt Meydana kadar 7-8 kişiyi bıçaklamış. Daha önce de şikayetçi olundu. Duyduğum kadarıyla annesini, ablasını da bıçaklamış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymaniye Mahallesi Esenyurt Saldırı İstanbul Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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